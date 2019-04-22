Общество

Чиновники администрации Псковской области стали работать более слаженно и динамично - Олег Брячак

Чиновники администрации Псковской области стали работать более слаженно и динамично. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Во многом он связывает эти изменения с приходом Михаила Ведерникова на пост губернатора региона.

«Меня радует стиль руководства Михаила Ведерникова. С его приходом работа администрации области преобразилась, чиновники стали работать 24/7. В субботу вечером многие на местах - работают, и губернатор тоже. Чиновники администрации области стали работать более слаженно, динамично. Говорю это как депутат, который постоянно взаимодействует с органами власти», - констатировал Олег Брячак.

Однако, отметил он, не всем понравилось, что новый губернатор начал заставлять работать по-честному. И в первую очередь, этот факт не понравился тем, кто «обнаглел и оброс жиром», «привык зарабатывать в Псковской области денежку, халявить за государственный счет и за чет налогоплательщиков».