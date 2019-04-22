Общество

Слет активистов школьных музеев в этом году прошел в Бежаницком районе

Традиционно в апреле Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий проводит областной слет активистов школьных музеев. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора Центра туризма Татьяна Крючкова, в этом году он проходил на гостеприимной бежаницкой земле. На слет приехали юные активисты из 17 районов и городов и двух школ-интернатов. Торжественное открытие состоялось в Доме культуры, где участников приветствовал глава района Сергей Михеев.

Ребята и их представители познакомились с патриотической и краеведческой работой Бежаницкой, Кудеверской, Краснолученской школ, посетили знаменитый историко-культурный центр Философовых, побывали на хлебозаводе, где увидели производство бежаницкого лимонада, кваса и хлебобулочных изделий. Больше всего ребят впечатлила встреча с чемпионом Олимпийских игр по тяжелой атлетике Львом Никифоровым.

Второй день участники слета начали с посещения визит-центра заповедника «Полистовский», с которым у Центра туризма сложились дружеские отношения. В Ашевской школе познакомились с музеем «Русская быль», побывали в частном мини-зоопарке в Ашево. Посетили захоронение адмирала Н.М.Чихачева, встретились с настоятелем храма иконы Тихвинской Божией Матери о. Сергием. Закрытие слета состоялось на базе Чихачевской средней школы, где вручили свидетельства участникам.

Центр детского туризма благодарит администрацию Бежаницкого района, отдел образования, Бежаницкий Центр развития творчества детей и юношества, педагогов и обучающихся школ - всех, кто участвовал в подготовке и проведении слета и сделал все, чтобы его проведение прошло на высоком организационном уровне и стало значимым событием для активистов школьных музеев и их педагогов.