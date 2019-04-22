Общество

Конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет в Пскове

V областной конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет 26 апреля в Пскове. Он организован в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и при участии регионального отделения Союза пенсионеров России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, целью конкурса организаторы называют популяризацию среди пожилых людей компьютерных технологий для успешной социальной адаптации в информационной среде, а также продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через Интернет.

Участие в соревнованиях примут представители старшего поколения из 20 районов Псковской области. Конкурс проводится для начинающих и уверенных пользователей в следующих номинациях: «Известные люди нашего края» или «Знаменитые люди села», «Поисковая система «Яндекс» и «Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (pfrf.ru)».

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 - 2022 годы.