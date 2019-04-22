Общество

Определены победители 9-го хип-хоп фестиваля «Без_предел» в Пскове

В минувшие выходные в СРП «Простория» прошел финал девятого хип-хоп фестиваля «Без_предел». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре, 19 апреля в Псковском областном колледже искусств судьи выбрали 16 команд-финалистов в двух возрастных категориях номинаций «Show all styles», а 20 апреля к финалу были выбраны сольные танцоры в стилях хип-хоп и брейкинг.

В судейский состав вошли чемпион мира по брейкингу Алексей Булгаков (bboy Robin), один из лучших hip-hop танцоров России Вадим Сизов (BazzZombia) и главный организатор фестиваля Yalta Summer Jam Андрей Андроников.

Для родителей и тренеров инструктор фитнеса и бодибилдинга, фельдшер скорой помощи из города Кириши Егор Галкин провел семинар на тему «Планирование тренировочного процесса. Восстановление». Руководителям и худрукам танцевальных школ рассказали о том, как правильно готовить танцора к батлам и другим соревнования, чтобы избежать травм, как необходимо восстанавливать спортсмена от больших физических перегрузок. «Эта тема особенно важна, когда в соревнованиях участвуют дети. Их организмы не всегда готовы к тем или иным движениям или трюкам. Важно знать возрастные и индивидуальные особенности организма при планировании тренировки», - уверен Егор Галкин.

По итогу отборов и финальных битв судьи определили лучших танцоров девятого «Без_предела» в каждой номинации:

HIP-HOP battle (Baby) (от 3 до 8 лет) лучшей стала Лиза Хизученко.

BREAK-DANCE battle (Baby) (от 3 до 6 лет) победу одержал Артем Деревянко.

BREAK-DANCE battle (Upgradez Kidz) (от 7 до 10 лет) победителем стал Артем Николаев.

HIP-HOP battle (Junior) лучшим танцором признан Дмитрий Яковлев.

HIP-HOP battle (Profi) победу одержал Егоров Роман (Enjoy).

В номинации BREAK DANCE battle (Junior) от 11 до 16 лет победу одержал Red boy.

BREAK-DANCE battle (Profi) первое место занял пскович Кирилл Кочнев (Green).

Победители этих двух номинаций получили право участвовать в номинациях «Чем богат» и «Сила и мощь» Ежегодного международного фестиваля хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM.

В номинации «SHOW ALL STYLES» среди детских коллективов (от 3 до 10 лет) третье место заняла команда «Dance home Fresh», на втором месте команда из Великого Новгорода «ТАШ», на первом - «JFK KIDS». Среди взрослых участников места распределились следующим образом: на третьем месте - «They are F.O.W », на втором - «XO Juniors» , лучшим коллективом стала команда «JFK COMMUNITY».

Напомним, свыше 660 танцоров из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Порхова, Новоржева, Раменского, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Харькова, Екатеринбурга, Смоленска и Ижевска попробовали свои силы на фестивале. «Без_предел» прошел уже в 9 раз, в этом году одним из призов фестиваля стала поездка на «YALTA SUMMER JAM», который является одним из крупнейших Международных Хип-Хоп Фестивалей и в этом году «Без_предел» стал официальным отборочным этап на участие в фестивале.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр, школа танцев «Dance Family» и Хип-Хоп центр «Хоть отбавляй».