Общество

С 13 мая начнется прием документов на возмещение части затрат на покупку цифрового оборудования

С 13 мая начинается прием заявок на возмещение части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны, сообщил председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян в понедельник, 22 апреля, на пресс-конференции, посвященной вопросам перехода региона на цифровое эфирное вещание.

К категориям, которые имеют право на получение этой меры социальной защиты, относятся малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Армен Мнацаканян обратил внимание, что за возмещением части затрат на приобретение пользовательского оборудования жители Пскова и Великих Лук могут обращаться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области, а проживающие в остальных населенных пунктах - в Центры социального обслуживания региона. К документам, которые необходимы для получения компенсации, относятся паспорт, сведения о доходах всех членов семьи за 3 месяца, а также платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение цифровой приставки и приемной антенны.

Компенсация затрат на приставку составит ее фактическую стоимость, но не более 1 тыс. рублей.

Данная мера социальной поддержки внедрена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На поддержку социально незащищенных категорий граждан и компенсацию затрат на приобретенное ими в период с 1 октября 2018 года по 15 декабря 2019 года цифровое оборудование в бюджете предусмотрено 5 млн рублей.

В целом о том, как организована работа в регионе по переходу на цифровое вещание, рассказал заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. «К вопросу подключились все заинтересованные стороны. Это синергия усилий органов власти, вплоть до органов местного самоуправления, общественных организаций, волонтерского движения, технических служб, торговых сетей, а также всех тех, кто вещает по кабельным телевизионным каналам. Все участники процесса максимально включены в совместную деятельность», - отметил вице-губернатор.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев познакомил с техническими аспектами перехода на цифровое вещание. В эксплуатацию введено 27 запланированных объектов сети наземного цифрового телевизионного вещания, что позволило подготовить к приему цифрового телевидения 99% территории Псковской области.

Всем жителям Псковской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.

Денис Матвеев также обратил внимание, что помощь в подключении оборудования готовы оказать волонтеры, которые активно работают во всех муниципалитетах. Заявку можно оставить по телефону региональной «горячей линии»: 8-800-100-60-11. На все вопросы, связанные с подключением оборудования, можно найти ответы и на официальном сайте smotri-cifru-rf.ru.

Напомним, согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» прекращение вещания телевизионного сигнала в аналоговом режиме в Псковской области состоится 3 июня этого года.