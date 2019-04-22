Общество

Сотрудники себежской колонии продолжили участие в масштабной акции Вахты памяти «Поздравь ветерана»

В преддверии 74-ой годовщины Великой Победы руководство, сотрудники и Совет ветеранов исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) продолжили участие в масштабной акции Вахты памяти «Поздравь ветерана», в ходе которой закрепили ранее изготовленные памятные таблички ветеранам Великой Отечественной войны, ныне проживающим в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Таблички, как украшение и указание принадлежности жильца к славной когорте победителей, заняли свои места на фасадах, дверях и стенах домов.

Такое проявление внимания, к заслуженным людям, уважительно и с пониманием встречено соседями, родными и близкими участников войны.