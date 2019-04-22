Общество

Фонд «Добрый город» собирает благотворителей в Гдове

Фонд «Добрый город» собирает шестой круг благотворителей, на этот раз мероприятие пройдет в Гдове 25 апреля в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Целью сбора станет приобретение комплекта для футбольного бильярда - специализированной игровой площадки и мячей, для проведения турниров по футбольную бильярду среди школ Гдовского района. Инициатор сбора - Центр развития детского футбола «Черневский двор», организация, которая провела уже 9 футбольных марафонов среди школьников Псковской области, а также 2 турнира по футбольную бильярду среди учащихся Гдовского района.

«Азартная и увлекательная игра доступная людям любого возраста и спортивной подготовки, бильярд представляет собой площадку 6х3, обтянутую зеленым сукном и оборудованную лунками, как в настоящем бильярде, и набор из 16 мячей, чей размер немного меньше футбольных», - так описывает игру руководитель и вдохновитель проекта Константин Албегов.

Партию в футбольный бильярд можно играть один на один или команда на команду и организовать такую партию легко в любом месте - школе, дворе, учреждении, потому что футбольно-бильярдная площадка является переносной и сборно-разборной.

«Из опыта проведения соревнований по футбольному бильярду можно с уверенностью сказать, что они никого не оставляют равнодушными. Игроки и болельщики вдохновляются игрой, конечно, у такого бильярда есть свои правила и приемы, обучения которым развивает у участников меткость, ловкость, глазомер, логическое мышление, общую физическую подготовку» - рассказывает Константин Албегов.

Соревнования по футбольному бильярду проводятся в Гдовском районе с конца 2018 года, в них активно принимают участие школьники. Соревнования проводит «Черневский двор» совместно с детской футбольной командой «Чайка-Юность», в настоящее время они располагают одним комплектом футбольного бильярда - площадка и 20 мячей. Для проведения соревнований необходимо хотя бы два комплекта.

25 апреля в городе Гдове пройдёт благотворительная встреча «Круг Благотворителей», организованное фондом «Добрый город», в ходе которой будет организован сбор средств на приобретение площадки для футбольного бильярда и мячей для игры в него. Мероприятие начнется в 18.00 в Гдове, на улице Кингисепская, 32д.