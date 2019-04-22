Общество

Михаил Ведерников предложил главе Усвятского района новое место работы

В администрации региона состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Усвятского района Виктором Иващенко, в рамках которой глава региона сделал кадровое предложение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

«Виктор Владимирович, знаю вас как грамотного руководителя, эффективного управленца, крепкого хозяйственника, который пользуется авторитетом у жителей района и коллег. Больше 20 лет вы стоите у руля Усвятского района, успешно решаете широкий круг вопросов и задач, думаю, настало время „перезагрузки“. Хочу предложить вам стать заместителем директора и впоследствии принять участие в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта Псковской области. Это важное направление работы, от которого зависит комфорт и качество жизни наших граждан. Ваш опыт, знания и профессионализм, безусловно, будут полезны и послужат на благо жителей региона», - сказал Михаил Ведерников.

Виктор Иващенко поблагодарил Михаила Ведерникова за высокую оценку его труда и доверие.

Напомним, региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области - это некоммерческая организация, которая во взаимодействии с собственниками помещений в многоквартирных домах, органами государственной власти и местного самоуправления реализует региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.