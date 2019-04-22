Общество

Кошка не прошла ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области

19 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» запрещен вывоз кошки. Животное перевозили в автомобиле из Российской Федерации в Эстонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия государственным инспектором выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещение животного, а также средства идентификации – чипа.

В соответствии с требованиями ЕС идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легко читаемого клейма, остальных животных – в виде имплантированного чипа.

Вывоз животного с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.