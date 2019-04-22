Общество

Псковские газовики напоминают о необходимости получения разрешения для работ в охранной зоне газопровода

В связи с участившимися случаями повреждения подземных газовых сетей в результате проведения несогласованных работ в охранной зоне газопровода, АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает: все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны проводиться после получения письменного разрешения и согласования с эксплуатирующей их организацией. Использование землеройной техники рядом с подземным газопроводом запрещено.

Лица, намеренные производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить на место представителя обслуживающей их организации.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Псков» по тел. 104 (со стационарных и мобильных телефонов всех операторов) или в единую диспетчерскую служ­бу по тел. 112 (со стационарных и мобильных телефонов всех операторов).