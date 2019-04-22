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Метеорный поток Лириды достигнет максимума активности в ночь на 23 апреля

В ближайшие дни метеорный поток Лириды достигнет максимума активности. Максимальная активность прогнозируется на уровне 18 метеоров в час, в 3.00 по московскому времени в ночь на 23 апреля. Однако ввиду засветки от Луны реальное видимое число метеоров вряд ли превысит 10 метеоров в час, сообщил Псковской Ленте Новостей член клуба любителей астрономии Псковской области Петр Митрофанов.

Если кто-то из псковичей решит наблюдать за небом этой ночью, лучше всего будет выехать за город, в северную или северо-восточную сторону от города.

Радиант Лирид находится на границе созвездий Геркулес и Лира. Скорость входа метеоров в атмосферу составляет 49 км/сек, что считается немного выше средней.

Прародителем данного потока является комета C/1861 G1 (Тэтчера) с периодом обращения 415 лет. Обычно метеорный поток слабый, но иногда наблюдается метеорный шторм до 700 метеоров в час, как это было в восточной части США в 1803 году. Последний всплеск наблюдался в 1982 году, тогда отмечалось до 100 метеоров в час. Первое наблюдение потока, зафиксированное в летописях, сделано 2600 лет назад.