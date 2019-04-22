Общество

Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и легкие девятилетнему ребенку

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые в мире пересадили одновременно печень и легкие девятилетнему мальчику, больному муковисцидозом, сообщает «Интерфакс».

«Это первая успешная трансплантация фактически трех органов, потому что лёгких два у нас, ребенку», - сказал директор НМИЦ, оперировавший хирург Сергей Готье журналистам в пятницу.

Он сообщил, что операция длилась 16 часов.

Операция была проведена 2 февраля, в настоящее время мальчик «абсолютно реабилитирован» и готов к выписке, отметил С.Готье.

По его словам, чтобы перенести такую операцию, нужно иметь «очень сильный характер».

Он рассчитывает, что это не последняя подобная операция.

Муковисцидоз - тяжелое системное наследственное заболевание, поражающее сразу несколько органов: сначала легкие, потом печень, кишечник, поджелудочную железу.

У 9-летнего мальчика были угрожающие симптомы: он с трудом передвигался по палате, не мог находиться без постоянного притока кислорода, болезнь трансформировала печень так сильно, что ему был поставлен диагноз цирроз, сообщили в НМИЦ.

Врачи должны были пересадить истощенному ребенку весом в 30 кг одновременно легкие и печень, таких операций в мире выполняется очень мало, а подобных успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе не описано вовсе.