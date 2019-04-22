Общество

Преподаватель псковской академии ФСИН приняла участие в международной конференции по вопросам криминологии и исполнения наказаний

В Академии министерства внутренних дел Республики Беларусь состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН России.

ФСИН России на конференции представлял профессорско-преподавательский состав Академии и Псковского филиала, Вологодского института права и экономики, Самарского юридического института.

Открывая научное мероприятие, начальник Академии МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции Сергей Дорошко подчеркнул его значимость в деле укрепления международного сотрудничества в сфере образования и науки.

В дискуссии приняли участие руководители и специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений, представители республиканских органов управления, научные работники, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и адъюнкты учреждений высшего образования России и Белоруссии.

Псковский филиал Академии ФСИН России на конференции представляла старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин кандидат юридических наук Екатерина Белова.

Наряду с основной тематикой мероприятия ученые и практики сосредоточили внимание на криминологических аспектах борьбы с преступностью и противодействия коррупции.