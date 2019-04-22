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Общество

X межрегиональные юношеские Александро-Невские чтения состоялись в Пскове

22.04.2019 15:33|ПсковКомментариев: 0

Курсантов, студентов и школьников Псковской и Ленинградской областей собрали Межрегиональные юношеские Александро-Невские чтения, которые прошли в Псковском филиале Академии ФСИН России и включали в себя научно-практическую детско-юношескую конференцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках научного мероприятия работали шесть секций, две из которых – «Сияние славы Александра Невского» и «Эволюция русского права: от Александра Невского до наших дней» – возглавили доценты кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии Андрей Егоров и Роман Иваняков.

По итогам научного мероприятия курсанты и студенты псковского филиала Академии ФСИН России заняли три первых и пять призовых мест.

Так, победу в секции «Семейные отношения в XIII веке. Семья князя Александра Невского» разделили курсанты псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Розова и Сергей Зенков.

В секции «Сияние славы Александра Невского» три победителя – курсанты Василий Понаморев, Даниил Ракицкий и Арамаис Григорян.

Курсант Псковского филиала академии Яна Баранова стала первой по результатам работы секции «Эволюция русского права: от Александра Невского до наших дней».

Первые места также заняли ученица Гдовской средней общеобразовательной школы Веста Сорокина и ученик лицея «Развитие» города Пскова Михаил Миронов в секции «Города и горожане в XIII веке».

В секции «Сияние славы Святого Александра Невского» первое место разделили ученик средней общеобразовательной школы № 544 Московского района Санкт-Петербурга, ученица Славковской средней общеобразовательной школы Порховского района Псковской области Карина Быстрова и студент магистратуры Псковского государственного университета Григорий Романов.

По результатам работы секции «Памятники Александру Невскому» лучшими стали учащиеся гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга Григорий Архипов, Алена Божко, Растислав Ухалкин и Анастасия Рубцова.

Отметим, что организатором мероприятия выступили Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина, храм святого благоверного великого князя Александра Невского, Псковский филиал Академии ФСИН России.

Ежегодно межрегиональные юношеские Александро-Невские чтения проходят в рамках Международных Александро-Невских чтений, в этом году они юбилейные и проводятся в том числе в рамках акции «Живая история», организатором которой выступает Федеральная служба исполнения наказаний.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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