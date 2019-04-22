Общество

Школьники из Палкино посетили музей крестьянского быта в деревне Лобаново

Дети из Палкинского района 21 апреля побывали на экскурсии по Новоржевскому району в рамках проекта «Путешествие к истокам. Ребята посетили музей крестьянского быта в деревне Лобаново. Жилые и хозяйственные постройки в этом музее. Интерьер крестьянской избы помогают воссоздать яркий образ жизни деревни начала прошлого века, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети - наше будущее».

Дети увидели старинные предметы домашнего обихода, разнообразную утварь, орудия труда крестьянина. Ребята с огромным интересом рассматривали представленные в музее экспонаты, знакомились с принципами их работы. Прямо во время экскурсии они приняли участие в мастер-классе по изобразительному искусству и запечатлели красоту русских пейзажей, внешнее и внутреннее убранство крестьянской избы. А главное, по мнению организаторов, что дети смогли составить представление о жизни русской деревни.

После этого ребята отправились на обзорную экскурсию по Новоржеву. Город Новоржев был образован в 1777 году по указу императрицы Екатерины II.

В период Великой Отечественной войны Новоржев был оккупирован немецко-фашистскими войсками 17 июля 1941 года и освобожден 29 февраля 1944 года. Дети познакомились с памятником - Танком Т-34, установленным в городе в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а также посетили мемориал погибшим при освобождении города.

А после насыщенной экскурсии группа детей из Палкинского района смогла посмотреть концерт в рамках областного фестиваля-конкурса им. Б.С. Трояновского и поддержать своих земляков из Детской школы искусств. Партнеры проекта «Путешествие к истокам» - ребята из Палкинской Детской школы искусств стали призерами конкурса. Ансамбль «Веселые ложкари» стал лауреатом I степени, а ансамбль русских народных инструментов «Сельские зори» получил гран-при и балалайку, которая из года в год передается победителям.