Общество

Псковские коммунисты посетили памятные места, связанные с Лениным

22 апреля делегация коммунистов города Пскова во главе с членом ЦК КПРФ, первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко и вторым секретарем Псковского обкома КПРФ Дмитрием Михайловым посетили памятные места вождя социалистической революции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

Торжественная колонна начала свое движение от памятника Владимиру Ленину на одноименной площади. Коммунисты возложили цветы к барельефу Ленина на улице Советской, который был отреставрирован силами псковских коммунистов в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, посетили музей-квартиру В.И.Ленина и прошли с цветами к памятнику Ленина у Дома Советов.

Выступая перед собравшимися, Петр Алексеенко отметил важное значение Владимира Ленина в становлении советского государства, и напомнил собравшимся, что в следующем году весь мир будет отмечать 150-летие со дня рождения вождя.

Молодая коммунистка Юлия Белова прочитала стихи, посвященные Ленину. Многие говорили о том, какую огромную роль в их жизни имеет личность этого человека, как повлияло на них знакомство с его трудами. Добавляли, что их главная задача – донести эти знания до нынешней молодежи.