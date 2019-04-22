Псковские коммунисты посетили памятные места, связанные с Лениным

22 апреля делегация коммунистов города Пскова во главе с членом ЦК КПРФ, первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко и вторым секретарем Псковского обкома КПРФ Дмитрием Михайловым посетили памятные места вождя социалистической революции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.
Торжественная колонна начала свое движение от памятника Владимиру Ленину на одноименной площади. Коммунисты возложили цветы к барельефу Ленина на улице Советской, который был отреставрирован силами псковских коммунистов в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, посетили музей-квартиру В.И.Ленина и прошли с цветами к памятнику Ленина у Дома Советов.
Выступая перед собравшимися, Петр Алексеенко отметил важное значение Владимира Ленина в становлении советского государства, и напомнил собравшимся, что в следующем году весь мир будет отмечать 150-летие со дня рождения вождя.
Молодая коммунистка Юлия Белова прочитала стихи, посвященные Ленину. Многие говорили о том, какую огромную роль в их жизни имеет личность этого человека, как повлияло на них знакомство с его трудами. Добавляли, что их главная задача – донести эти знания до нынешней молодежи.
Коммунисты также посетили Домик «Искры» на Плехановском посаде, где в преддверии праздника провели субботник. Именно в этом здании, в 1900 году, Владимир Ленин провел совещание, на котором было принято решение об издании за границей газеты «Искра» и журнала «Заря». А через два года в этом доме был образован Организационный комитет по созыву II съезда РСДРП.
Возложения цветов и митинги в этот день также прошли во многих районах Псковской области.