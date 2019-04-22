Общество

Псковские школьники отметят День российского парламентаризма

24 апреля Псковский региональный центр Президентской библиотеки проведет День информации «Парламентаризм в России. От древности до наших дней». Встреча пройдет в проектном офисе «Команды 2018» по адресу: улица Некрасова, дом 19. Начало в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Мероприятие приурочено к Дню российского парламентаризма, который отмечается ежегодно 27 апреля. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в России.

Установление памятной даты России – Дня российского парламентаризма – призвано способствовать привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, популяризации этой деятельности.

Учащиеся псковских образовательных учреждений узнают об истории и традициях российского парламентаризма. Лекцию «Становление парламентаризма в России» прочитает кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права и основ правоведения Псковского государственного университета Борис Зыкин.

В рамках мероприятия будет представлен обзор материалов из фондов Президентской библиотеки, посвященный институту парламентаризма в Российской Федерации.

Кроме того, у участников будет возможность пообщаться с молодыми парламентариями из Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Ребята узнают о целях, задачах и структуре Молодежного парламента, а также о том, как стать его членом.