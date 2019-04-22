Общество

Глава города Пскова Иван Цецерский принял участие в обсуждении реализации проекта «Комфортная городская среда»

Сегодня, 22 апреля, в формате видео-конференции прошло рабочее совещание по реализации федерального проекта «Городская среда». Модератором на федеральном уровне выступил координатор проекта, заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участие в обсуждении приняли представители министерств и ведомств, отвечающих за реализацию проектов и кураторы, отвечающие за реализацию программы «Городская среда» в регионах. От Псковской области участниками стали глава города, куратор регионального проекта «Городская среда» Иван Цецерский, а также председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

В ходе обсуждения Иван Цецерский обозначил остро стоящий вопрос, который важен для всех муниципалитетов, работающих по программе «Комфортная городская среда». Он поинтересовался, когда на сайте Минстроя будет размещено в рамках электронного бюджета дополнительное соглашение на ремонт дворовых территорий. Иван Цецерский подчеркнул, что за это время была проведена большая работа, инициативные граждане активно подавали заявки по участию своих дворовых территорий в программе «Городская среда» и для запуска конкурсных процедур по выбору подрядчиков на уже получившие высшие балы по итогам заседаний конкурсной комиссии дворовые территории нужно основание. Основанием должно стать Соглашение региона с Минстроем, в котором будет отдельно прописано, что федеральное финансирование можно использовать на дворовые территории в рамках программы по благоустройству.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров поблагодарил главу города Пскова за обозначение важного вопроса. Он отметил, что представители ведомства в курсе проблемы. В ближайшие дни будет сделано согласование проекта Соглашения и до конца недели вопрос будет решен с размещением всего пакета документов, необходимых для старта конкурсных процедур по ремонту дворовых территорий. Участники совещания также обсудили усиление контроля за выполнением работ по благоустройству в рамках программы «Городская среда».

Принято решение, что до 15 мая будет осуществлен мониторинг качества выполненного ремонта дворовых территорий, которые были сделаны по программе в 2017-2018 годах. В случае выявленных нарушений, в частности некачественных работ, будут выставлены претензионные требования к подрядчикам, работавшим на указанных участках. Также до 1 мая идет мониторинг качества работ по общественным пространствам, которые были сделаны в прошлом году в рамках программы.

Отметим, в центре проектов, которые попадают в программу «Городская среда» стоит благоустройство дворов, создание комфортной городской среды, развитие общественно-культурного пространства. Эти вопросы затрагивают интересы более 30 млн жителей региональных центров субъектов РФ, более 13 млн жителей моногородов, поэтому повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды стало одним из приоритетов. Опыт реализации проекта показал, что запрос на системную и централизованную работу по формированию современной и комфортной городской среды есть и он актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития.

На совещании было озвучено изменение сроков подачи заявок на конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. С 2020 года заявки будут приниматься до 1 февраля 2020 года, а итоги будут подведены до 31 марта 2020 года. Регионам рекомендовано особое внимание уделить активизации участия граждан в программе, а также проведению рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, требующих благоустройства. Отметим, Псковская область данный норматив по 2019 году выполнила в установленные сроки.