Общество

Эксперты ОНФ предложили создать специализированную службу боли

В России необходимо создать службу боли, задача которой - профилактические и лечебные действия по купированию боли у пациентов. Также следует декриминализировать ответственность врачей за назначение обезболивающих препаратов. С такими предложениями выступили участники круглого стола, который прошел в Москве на площадке Народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что головная, зубная, спинальные боли – это все проявления и симптомы какой-то болезни: «Сегодня все, что связано с уменьшением боли, от которой страдают пациенты, обретает новый уровень. Мы можем помочь людям уменьшить ее многими средствами. То, что мы сегодня обсудили на площадке Народного фронта, касается многих россиян, поэтому это очень важно. Мы говорим о создании специальной службы боли, состоящей из специалистов, которые должны заниматься этими вопросами. Мы обсуждаем самые сложные проблемы, которые необходимо решить вместе со множеством заинтересованных в этой теме специалистов Министерства здравоохранения РФ. Мы должны многое сделать, чтобы облегчить физическую боль россиян».

Рошаль добавил, что разные люди по-своему переносят болевые ощущения. В связи с этим нужны специалисты, которые могут точно определить, что следует делать в каждом конкретном случае для ее уменьшения. В целом борьба с болью страдающих от нее пациентов – это государственная задача.

Жизнь без боли сегодня – это неотъемлемое право любого человека, подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева. В России увеличилась продолжительность жизни граждан. Вместе с тем, чем дольше жизнь человека, тем больше будет людей с болью, которая делает жизнь невыносимой. Она напомнила, что старение, изнашивание всех костно-хрящевых структур происходит независимо от человека. Так, опрос, проведенный на сайте программы «Здоровье» показал, что 45% респондентов пожаловались на боль в суставах и позвоночнике. Из них 80% обращаются к медикам, а почти 70% выписываются из больниц с сохраняющейся болью.

Для создания эффективной системы профилактики боли эксперты Народного фронта предлагают ввести новую медицинскую специальность «управление болью» и создать нужные образовательные программы. Кроме того, следует включить обезболивание в программу обязательного медицинского страхования, а также в клинические рекомендации и порядки оказания медпомощи по тем группам заболеваний, где они необходимы. В медорганизациях должны быть созданы специальные отделения терапии боли.

«Назрела необходимость создания службы боли, медицины боли и специальности «управление болью», которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее. И конечно же, нельзя не отметить проблему, когда пациенты вынуждены проходить эндоскопические исследования – гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию – без анестезии. Оплата этих процедур обязательно должна войти в систему ОМС»» – подчеркнула Малышева.

Тему декриминализации ответственности врача за назначение обезболивающих подняла член Центрального штаба ОНФ, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она отметила, что средства на обезболивание «сильными препаратами» есть, но врачи отказываются их выписывать. Причина – страх уголовного преследования в случае, если были допущены ошибки в процессе хранения, выписывания или списания наркотических анальгетиков, даже если эти ошибки не нанесли вреда здоровью пациента.

«По разным данным, только на последнем этапе жизни в период потребности в паллиативной помощи в обезболивании нуждаются от 350 до 800 тысяч россиян, а получают ее чуть более 100 тысяч. Это касается не только онкобольных, но и пациентов с хронической болезнью легких, сердечной недостаточностью и других» – отметила Федермессер.

По ее словам, основными факторами, снижающими доступность сильных обезболивающих, являются наличие в уголовном кодексе статьи 228.1, излишняя забюрократизированность и низкий уровень знаний медработников. Преодолеть их можно только при участии государственных органов власти на федеральном уровне.

Для повышения доступности обезболивания эксперты ОНФ предлагают ввести законодательные изменения. В частности, нужно предусмотреть выдачу наркотических и психотропных лекарств, выписанных врачами при посещении пациента на дому, без проставления печати медорганизации и подписи ее руководителя. Также следует отпускать такие лекарства без предъявления доверенности, ослабить требования к технической укрепленности помещений, в которых хранятся наркотические и психотропные препараты и разрешить единовременный ввоз в Россию детских форм таких лекарств. По мнению участников совещания, нужно разделить такие понятия, как «пропаганда» и «информирование» в медицинских, научных и образовательных целях по вопросам обезболивания наркотическими и психотропными препаратами.

Эти и другие предложения по созданию службы боли и декриминализации ответственности врача за назначение обезболивающих эксперты ОНФ направят на рассмотрение в правительство РФ.