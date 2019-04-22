Общество

29 апреля состоится «прямая линия» с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой

29 апреля в 18.30 начнется «прямая линия» с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой. В онлайн-режиме лидер псковских профсоюзов расскажет о причинах последних информационных атак на облсовпроф, о текущих правозащитных кампаниях, мероприятиях в сфере общественного экологического контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, вопросы на «прямую линию» председателя Псковского облсовпрофа можно направить заранее на электронную почту proforg1710@yandex.ru, по телефону (8112) 72-85-03; в мессенджер WhatsApp +7-921-113-27-32 или оставить их в социальных сетях в комментариях под анонсом.

Также вопросы можно будет задать непосредственно во время проведения «прямой линии».