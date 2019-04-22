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Общество

При поддержке областных властей еще 9 семей псковского региона улучшат жилищные условия

22.04.2019 17:03|ПсковКомментариев: 0

Девять семей Псковской области в ближайшее время получат свидетельства на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий по программе обеспечения жильем молодых семей, сообщил председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Речь идет о четырех семьях из Великих Лук, четырех из Пскова и одной из Палкино.

Решение о предоставлении жилищной субсидии принято в прошлом году, но по ряду объективных причин выдача сертификатов была отложена.

С просьбой о помощи люди обратились на сайт губернатора. По поручению Михаила Ведерникова, несмотря на дефицит областного бюджета, были найдены средства на оплату сертификатов — 10 млн рублей выделены из резервного фонда администрации Псковской области. Сейчас идет работа с семьями по оформлению всех необходимых документов.

Армен Мнацаканян отметил, что уже в ближайшее время нуждающиеся в улучшении жилищных условий получат свидетельства. Причем, обратил внимание председатель комитета, собирать справки повторно не придется, их выдадут на основании пакета документов, который был предоставлен ранее. Армен Мнацаканян напомнил, что в течение месяца после получения свидетельств семьям необходимо открыть специальные счета и представить документы о приобретенных жилых помещениях.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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