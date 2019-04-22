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Общество

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил председателей ТОС с Днем местного самоуправления

22.04.2019 18:24|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 22 апреля, глава Пскова Иван Цецерский провел встречу с председателями территориального общественного самоуправления (ТОС), приуроченную к Дню местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Валентина Зубова, член Общественной палаты города Пскова Алексей Кириллов, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Псковской области Станислав Колпачков, начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности аппарата Псковской городской Думы Наталья Шикун, председатели ТОС города Пскова Алла Горшкова, Татьяна Павлова, Марина Боброва и председатель ТСЖ города Пскова Светлана Косарева.

Участники обсудили планы на будущее и проблемы. Глава Пскова Иван Цецерский рассказал о значимости ТОС в развитии местного  самоуправления, важности инициативы самих граждан в решении вопросов местного значения. Глава Пскова подчеркнул, что, являясь первопроходцами в этом новом деле - создании и работе ТОС, активисты находятся между городской властью и жителями, лучше всех знают проблемы и насущные задачи. Была затронута тема взаимодействия с администрацией города и Псковской городской Думой, отмечалось, что налаженная работа приносит свои результаты. Так, в самом большом дворе Пскова по улице Доставалова,1, объединяющего 11 домов с населением около 5 тысяч человек, реализован проект по строительству спортивной площадки.

Теги: #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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