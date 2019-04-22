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Замглавы Пскова Владимир Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

Сегодня, 22 апреля, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени главы города Ивана Цецерского поздравил с 90-летием Екатерину Яковлеву, ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Владимир Воробьев вручил имениннице приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского, поздравительную открытку от президента России Владимира Путина. Заместитель главы города пожелал имениннице крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения и отметил, что именно на поколение победителей равняются юные псковичи.

Он выразил надежду, что Екатерина Яковлева еще долгие годы будет давать мудрые советы молодому поколению. Владимир Воробьев также подчеркнул, что псковичи благодарны имениннице за ее личный вклад в работы по восстановлению города Пскова после войны.

В свою очередь, именинница поблагодарила за оказанное внимание, а также поделились своими воспоминаниями о жизни в военное время.