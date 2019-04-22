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Общество

Полицейский из Псковской области получил ведомственную медаль «За смелость во имя спасения»

22.04.2019 19:21|ПсковКомментариев: 0

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

На мероприятие, которое проводится в МВД России уже третий раз, приглашен 21 полицейский из 11 регионов. Двум участникам церемонии вручены государственные награды – медали «За спасение погибавших», остальным – ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».

Среди награжденных - оперуполномоченный УМВД России по Псковской области Иван Макаров. 20 октября 2018 года он спас тонувшего в озере Бежаницкого района пожилого рыбака. Мужчина потерял сознание и упал с лодки в воду. Полицейскому удалось доплыть до утопающего и вытащить его на берег. Супруга спасенного в своем письме начальнику УМВД России по Псковской области, генералу-майору полиции Юрию Инстранкину выразила благодарность за спасение ее мужа и попросила поощрить полицейского. За свой поступок Иван Макаров был представлен к ведомственной награде «За смелость во имя спасения». Ее он получил из рук Владимира Колокольцева.

«Каждый из вас своим неравнодушием и самоотверженностью укрепляет авторитет полиции в обществе. Граждане хотят видеть честных, компетентных, хорошо подготовленных полицейских. Но не менее важны нравственные качества и сила духа. Ведь в чрезвычайной ситуации сотрудник полиции не имеет права оставаться безучастным к происходящему. Он должен действовать решительно, сохранять самообладание и вселять уверенность в благополучном разрешении любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации» - отметил Министр внутренних дел Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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