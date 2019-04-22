Общество

Юные псковичи в торжественной обстановке получили паспорта

Сегодня, 22 апреля, в честь Дня местного самоуправления в Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, этот документ получили 27 юных псковичей.

Приветствуя ребят и их родителей, глава Пскова Иван Цецерский отметил, что город Псков - город воинской славы, город-защитник Северо-Западных рубежей России на протяжении всей истории отличался своей независимостью и уникальностью. Именно на Псковском вече появились первые ростки демократии. Иван Цецерский напомнил, что Псковское вече - это народное собрание, когда жители обсуждали общие дела и непосредственно принимали решения.

Глава муниципалитета отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил очень серьезную и важную задачу, максимально сделать все, чтобы жители любых муниципальных образований вовлекались в дела местного самоуправления. Также он подчеркнул, что на сегодняшний день местное самоуправление в нашей жизни реализуется через собрания граждан. В частности, в Пскове идет реализация проекта «Комфортная городская среда», в который входит ремонт дворовых и общественных пространств.

Глава муниципалитета призвал юных псковичей проявлять гражданскую активность и вовлекаться в жизнь города, он подчеркнул, что согласно законодательству РФ за благоустройство дворовых и общественных территорий по программе городская среда имеют право голосовать все жители, достигшие 14-летия.

Иван Цецерский пожелал школьникам успехов, достижения общегородских и своих индивидуальных целей, преодолевать любые трудности, которые встретятся на пути, быть грамотными и максимально пользоваться своими правами.

Также участников церемонии поздравил первый мэр города Пскова Александр Прокофьев. Он подчеркнул,что с получением паспорта приходит осознание себя, как члена общества, уверенность в своих силах, понимание ответственности за свои поступки. Александр Прокофьев выразил надежду на то, что юные псковичи по-новому посмотрят на государство, в котором живут, на его историю, его будущее, и станут примером верности своему Отечеству, будут достойно выполнять свои гражданские обязанности, внесут посильный вклад в процветание своей малой и большой Родины. В заключении он пожелал ребятам успехов в жизни, подойти серьезно к выбору профессии.

После торжественного вручения паспортов ребята произнесли клятву на верность России. Вместе с паспортом юноши и девушки получили в подарок Конституцию Российской Федерации, приветственный адрес главы города Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и их родителей поздравили вокалисты города.

Отметим, День местного самоуправления учредил указ президента РФ от 10 июня 2012 года № 805. Впервые праздник прошел в 2013 году. Дата торжества приурочена к изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал основой развития российского законодательства о местном самоуправлении.