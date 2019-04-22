Общество

Псковские омбудсмены встретились с Александром Котовым накануне ежегодного доклада в Собрании

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с региональными уполномоченными – по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка. В соответствии с законодательством омбудсмены не подотчетны, но ежегодно представляют в парламент, наделивший их полномочиями, доклады о работе. На ближайшей сессии Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев и Наталия Соколова подведут итог проделанной работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Начиная традиционную встречу, спикер обратил внимание на качество представленных в Собрание докладов. «Оценку будут депутаты давать, я могу выразить свое отношение. Доклады мне понравились и по форме – удобно знакомиться с информацией, и по содержанию. Вы проводите большую работу, хотя возможностей для привлечения помощников у вас по-прежнему не так много. На вас самих ложатся и организационные вопросы, и приём граждан, и отработка обращений, и участие в судах. Но, несмотря на все трудности, работаете вы эффективно», - отметил Александр Котов.

По итогам представленной информации председатель Собрания отметил блок проблем, которые требуют участия законодательного органа – либо в вопросах финансирования, либо в части корректировки законодательства.

«Я бы предложил вам четко их сформулировать и уже сейчас приступать к совместной работе, не дожидаясь начала бюджетного процесса. Необходимые изменения можно было бы уже сейчас обозначить в сыром виде, - предложил Александр Котов. - К вопросу о финансировании работы аппарата уполномоченных тоже надо вернуться. Времени достаточно, нужно настраиваться на продуктивную работу и подходить к решению заранее».

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова согласилась, что проблемы есть, и их немало, но с учетом прозвучавшего от спикера предложения, остановилась на главном. «У нас впереди оздоровительный сезон, нам нужна очень серьезная помощь и поддержка в выделении средств на организацию летнего отдыха. Требуется еще порядка 3,5 млн рублей – это то, что мы пока недополучили», - рассказала омбудсмен.

Наталия Соколова обратила внимание на недостаточные возможности для отдыха, необходимого для детей-инвалидов. Лагерь на территории Новосокольнического района закрыли – его состояние перестало отвечать требованиям. Псковские дети отдыхают в «Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения», но на юге области ничего подобного нет. По мнению уполномоченного по правам ребенка, для этих целей подошла бы инфраструктура лагеря «Звездный» в Опухликах. «В современных условиях инклюзивного образования странно, что дети не могут посещать оздоровительные лагеря вместе с остальными детьми», - отметила Наталия Соколова и добавила, что эту ситуацию надеется обсудить с губернатором.

Аркадий Мурылев назвал свое сотрудничество с областным Собранием в минувшем году плодотворным и напомнил о нескольких принятых законах, предварительно широко обсуждаемых бизнес-сообществом. «Это и закон о дифференцированной ставке по налогу на имущество для производственных помещений, по патентной системе налогообложения, по аренде на земельные участки для субъектов малого и среднего бизнеса. Основная тема, которую мы могли бы теперь вместе проработать – это снижение общей налоговой нагрузки на бизнес», - отметил Аркадий Мурылев и назвал проблему «переходящей из года в год».

«Мы понимаем, что бюджет у нас дефицитный, что стоят задачи по его наполнению. Но в задачи, которые ставятся национальными проектами, входит увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства. С такими налоговыми ставками мы не сможем достичь показателей», - подчеркнул бизнес-омбудсмен. По словам Аркадия Мурылева, в некоторых муниципалитетах нет не только роста – очевидно сокращение числа предпринимателей.

Александр Котов согласился, что над законодательством в этой части можно работать, но на этапе разработки необходимо просчитать, насколько те или иные изменения скажутся на увеличении рабочих мест, заработной платы, на количестве зарегистрированных предпринимателей, а главное, какой объем средств эти меры позволят в итоге привлечь в бюджет. «Эту оценку на стадии подготовки необходимо произвести, и такие возможности у нас есть», - добавил Александр Котов.

Дмитрий Шахов отметил особенность итогов годовой работы по защите прав человека: с одной стороны, количество жалоб вдвое уменьшилось, с другой – в шесть раз увеличился поток обращений на нарушения политических прав граждан. «Если говорить о тенденциях, больше всего жалоб поступило на территориальные управления федеральных органов власти, далее по количеству жалоб стоят муниципалитеты, органы государственной власти, но там ситуация минимальная. На высшие органы совсем не жалуются, если не считать, двух обращений», - рассказал уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Шахов поблагодарил областное Собрание за обсуждение в формате парламентского часа двух проблем, касающихся защиты экологических прав граждан – в феврале, по обращению омбудсмена, был поднят вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области, а в марте депутаты обсудили перспективы строительства в регионе завода «Титан-Полимер». «Парламентский час ответил на многие вопросы. И самое главное, что к обсуждению проявили пристальное внимание не только граждане, но и сотрудники уполномоченных органов. Это правильно – люди как никогда стали бережно относиться к экологии и хотят жить в экологически чистом регионе, чем и является Псковская область», - добавил Дмитрий Шахов.

Александр Котов в ответ поблагодарил омбудсменов за работу в 2018 году. «Институт уполномоченных работает эффективно. Со стороны Собрания готов пообещать вам помощь и поддержку, как в части подготовки изменений в областное законодательство, так и в вашей повседневной деятельности, в организации вашей работы. Сотрудничество уполномоченных и Псковского областного Собрания депутатов на протяжении всех лет строится конструктивно. Предлагаю и дальше работать в тесном взаимодействии», - резюмировал итог встречи председатель парламента.

Напомним, в соответствии с областным законодательством, регулирующим деятельность уполномоченных, в срок до 1 апреля омбудсмены сдают в Собрание депутатов доклады о своей деятельности, далее информация рассматривается на парламентских комитетах, краткую версию доклада депутаты заслушивают на сессии. Три доклада уполномоченных уже включены в повестку 32-й сессии, назначенной на 25 апреля.