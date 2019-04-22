Общество

В Пскове проверят эффективность работы специалистов, имеющих право составлять протоколы за нарушения Правил благоустройства

22 апреля глава Пскова Иван Цецерский провел очередное совещание с председателями комитетов городской Думы. На встрече присутствовали заместители главы города Елена Полонская, Сергей Гаврилов, Владимир Воробьев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Григорий Турчин, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Эдуард Белов, председатель комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Валерий Тюменцев, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов и специалисты отделов Псковской городской Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Иван Цецерский рассказал участникам совещания о реализации проекта «Городская среда», а также отметил, что до конца недели будет подготовлено дополнительное Соглашение Минстроя с регионами, согласно которому планируется распределить средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях.

Иван Цецерский пригласил всех принять активное участие в месячнике по уборке города и напомнил, что 25 апреля в 14.00 часов пройдет общегородской субботник, в котором примут участие представители депутатского корпуса и сотрудники аппарата Псковской городской Думы, а также представители администрации города Пскова.

Участники совещания также обсудили вопросы предстоящей сессии Псковской городской Думы, которую планируется провести 30 апреля. Иван Цецерский отметил, что специалисты аппарата Псковской городской Думы уже подготовили заключения на проекты решений, поступивших в Псковскую городскую Думу. Вопросы будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов на этой неделе.

Глава города Пскова Иван Цецерский также дал поручение усилить контроль и работу по мониторингу качества уборки города Пскова, а в частности провести анализ эффективности работы специалистов, наделенных правом составления административных протоколов за нарушения Правил благоустройства. Планируется, что на профильном комитете будет заслушан доклад о работе Контрольного управления администрации города Пскова.

Отметим, что совещания с председателями комитетов Псковской городской Думы, на которых обсуждаются общегородские вопросы, а также согласовывается график работ на предстоящий месяц, глава Пскова проводит традиционно.