Общество

Жители 11 районов Псковской области смогут бесплатно обратиться к регоператору ТКО через почту

Жители муниципальных образований Псковской области, где нет постоянно действующих офисов по приему граждан расчетной группы АО «Псковские коммунальные системы», смогут обращаться к региональному оператору по вопросам ТКО через отделения «Почты России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, речь идет о Гдовском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Опочецком, Палкинском, Печорском, Плюсском, Себежском, Стругокрасненском и Усвятском районах.

Договор с «Почтой России» на абонирование почтовых ячеек в 11 районных центрах уже заключен.

1. 181600 г. Гдов, ул. Ленина д. 9/12, абонентский ящик № 2

2. 182010 пгт. Кунья, ул. Пионерская д. 4, абонентский ящик № 7

3. 182900 пгт. Локня, ул. Ленина д. 2, абонентский ящик № 6

4. 182200 г. Новосокольники, ул. Партизанская, д. 8, абонентский ящик № 8

5. 182330 г. Опочка, ул. Коммунальная, абонентский ящик № 4

6. 181270 пгт. Палкино, пер. Почтовый, абонентский ящик № 1

7. 181500 г. Печоры, ул. Свободы, д. 25, абонентский ящик № 3

8. 181000 пгт. Плюсса, ул. Ленина, абонентский ящик № 9

9. 182250 г. Себеж, ул. Пролетарская, д. 29, абонентский ящик № 5

10. 181110 пгт. Струги Красные, ул. Советская, д. 26, абонентский ящик № 10

11. 182570 пгт. Усвяты, ул. 25 лет Октября, абонентский ящик № 11.

На информационных щитах в почтовых отделениях размещена информация о порядке обращений, в отделения направлены бланки заявлений. Письма регоператору граждане смогут отправлять бесплатно. Поводом для заявления могут служить неправильно выставленные счета, некорректные данные о численности проживающих в домовладении и другие актуальные вопросы.

«Новая форма работы с населением через почтовые отделения поможет регоператору своевременно реагировать на обращения граждан, оперативно вносить изменения в базу абонентов и проводить разъяснительную работу по вопросам изменением порядка оплаты за вывоз ТКО», - отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Он также добавил, что в указанных муниципалитетах будут работать выездные группы АО «Псковские Коммунальные Системы» по скользящему графику.

Напомним, в Пскове офис ПКС расположен по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 6, тел. 8 (8112) 20-15-07, время работы — с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00).

Жители Великих Лук и Великолукского района могут обращаться в офис по адресу: Октябрьский проспект, д. 140, тел. 8 (81153) 6-54-82, 6-54-75. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу до 20 числа каждого месяца с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30).

Представительства Псковских Коммунальных Систем также созданы в ряде районов Псковской области: Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском. С контактной информацией представительств можно ознакомиться ЗДЕСЬ.