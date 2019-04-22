Общество

«Лидеры года» прибрались на территории усадьбы князя Гагарина «Холомки»

Финалисты регионального кадрового конкурса «Лидер года» посетили усадьбу князя А. Г. Гагарина «Холомки» в Порховском районе, чтобы совместными усилиями дать старт реализации проекта по развитию муниципального образования одного из победителей Михаила Васильева. В ходе визита финалисты вместе с семьями провели субботник на территории усадьбы. В частности, активисты привели в порядок фасадную лужайку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, в планах общественников восстановить дубовую аллею, которая была вырублена в годы Великой Отечественной войны. Для начала финалисты конкурса посадили желуди, которые были им переданы потомком князя Гагарина.

На территорию имения активисты решили вернуться уже в мае, чтобы провести двухдневный субботник, а также заложить дубовую аллею.

Проект Михаила Васильева представляет собой концепцию развития сельских территорий Порховского района и включает в себя 17 разных направлений: от развития отраслей экономики и туризма до сфер сельского хозяйства, спорта и образования. В ближайшее время в рамках проекта в Холомках состоится круглый стол, на котором речь пойдет о развитии уникальной исторической территории.

Усадьба князя А. Г. Гагарина в Порховском районе - объект культурного наследия федерального значения. Сохранившийся до нашего времени усадебный дом был построен в 1912–1913 годах по проекту архитектора И. А. Фомина для князя А. Г. Гагарина. Дом был построен в стиле неоклассицизма. В мае 2013 года в усадебном доме завершились реставрационные работы, которые длились девять лет.

Напомним, 18 апреля завершился региональный кадровый конкурс «Лидер года», инициированный Главой региона Михаилом Ведерниковым, который определил имена пяти победителей. Всего на конкурс было подано 308 заявок, из них 40% - из Великих Лук, Псковского и Порховского районов, а также других регионов (Санкт-Петербурга, Челябинской и Саратовской областей).