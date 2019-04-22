Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Сотрудники Британского национального центра кибербезопасности провели масштабные исследования об уязвимостях паролей, используемых пользователями Сети.
Самым слабым назван «123456» - специалисты насчитали 23,2 миллиона «жертв», которые пытались защититься такой незатейливой комбинацией, пишет «Российская газета».
ТОП-10 самых слабых паролей выглядит следующим образом:
- 123456;
- 123456789;
- qwerty;
- password;
- 111111;
- 12345678;
- abc123;
- 1234567;
- password1;
- 12345.
Выбор одного из этих вариантов обеспечивает нулевой уровень защиты и представляет практически открытый доступ к почтовому ящику или другому аккаунту, подчеркивает издание и советует поменять пароль. Эксперты по предотвращению киберугроз советуют использовать комбинацию минимум из трех слов, а также совмещать буквы разного регистра, цифры и символьные знаки, типа # и @. Если же есть возможность двойной аутентификации с помощью телефона или специального приложения (Google Authenticator), ей непременно стоит воспользоваться.