Общество

Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Сотрудники Британского национального центра кибербезопасности провели масштабные исследования об уязвимостях паролей, используемых пользователями Сети.

Самым слабым назван «123456» - специалисты насчитали 23,2 миллиона «жертв», которые пытались защититься такой незатейливой комбинацией, пишет «Российская газета».

ТОП-10 самых слабых паролей выглядит следующим образом:

- 123456;

- 123456789;

- qwerty;

- password;

- 111111;

- 12345678;

- abc123;

- 1234567;

- password1;

- 12345.

Выбор одного из этих вариантов обеспечивает нулевой уровень защиты и представляет практически открытый доступ к почтовому ящику или другому аккаунту, подчеркивает издание и советует поменять пароль. Эксперты по предотвращению киберугроз советуют использовать комбинацию минимум из трех слов, а также совмещать буквы разного регистра, цифры и символьные знаки, типа # и @. Если же есть возможность двойной аутентификации с помощью телефона или специального приложения (Google Authenticator), ей непременно стоит воспользоваться.