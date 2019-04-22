Общество

Российские ученые разработали робота для осмотра самолетов

Российские инженеры работают над созданием мобильного роботизированного комплекса, который будет способен составлять 3D-модель самолета и анализировать его поверхность на наличие повреждений после рейса, пишут «Известия».

Модель состоит из связанных между собой наземной и воздушной платформ, оснащенных видеокамерами. Время осмотра борта роботом составит 20 минут, что в разы меньше, чем это заняло бы у человека.

При этом комплекс может заметить дефекты размером до нескольких квадратных сантиметров. В будущем разработчики хотят научить нейросеть идентифицировать изъяны и меньшего размера.

По словам Дмитрия Суркова, доцента кафедры «Автоматизированные комплексы систем ориентации и навигации» МАИ, которая занимается разработкой, модель способна работать при температуре до –5 °С и силе ветра 12 м/с.

Испытания экспериментального образца планируется провести в конце лета в Жуковском, а опытную эксплуатацию начать в феврале 2020 года.