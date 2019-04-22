Общество

Акция «Живая история» привела ветеранов афганской войны на встречу с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России

Друзья-однополчане Владимир Киреев, Александр Дедяев, Виталий Авдеев и Сергей Лепешкин рассказали курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России о своем участии в боевых действиях и выводе войск из Афганистана - памятной дате не только для воинов-интернационалистов, но и всего советского народа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, ветераны поделились с курсантами своими воспоминаниями о службе в Афганистане, дружбе и товариществе, которые помогают и спасают в чрезвычайных ситуациях, а также дисциплине, без которой невозможно выжить в боевых условиях.

«Мы и сейчас храним традиции боевого братства», – отметил участник афганской войны генерал-майор запаса Владимир Киреев, который на сегодняшний день, работая старшим преподавателем кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России, занимается патриотической работой в составе Совета ветеранов образовательной организации.

Все ветераны, которые пришли на встречу с курсантами, имеют государственные награды. В их общей копилке наград – Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы».

Руководство Псковского филиала академии, выражая благодарность воинам-афганцам за плодотворное сотрудничество с образовательной организацией, отметило, что проведение мероприятия такого уровня очень важно как для молодого поколения, так и для ветеранов, которые являются живой историей для молодежи.

Встреча ветеранов с переменным составом образовательной организации завершилась совместным просмотром фильма «По ту сторону границы», изготовленным студией документальных фильмов Центрального пограничного музея ФСБ России, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 2019 года.