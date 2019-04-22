Общество

Пассажирам новых купе РЖД предоставят микроволновки и холодильники

Пассажиры модернизированных вагонов купе получат возможность самостоятельно разогревать еду в микроволновке и пользоваться холодильником в сервисной зоне, рассказали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД). «Пассажир может самостоятельно разогревать и хранить пищу в холодильниках, что особенно актуально в длительных поездках», - пояснили в ФПК РИА Новости.

Презентация новых купе для РЖД пройдет 23 апреля на Рижском вокзале в Москве. Модернизированные купейные вагоны создала группа «Трансмашхолдинг» по заказу ФПК. Договор предусматривает поставку 3,7 тысячи одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных, на 237 млрд рублей.

В ноябре 2018 года РЖД представили макет нового плацкартного вагона с обновленным интерьером, в котором делается акцент на организацию личного пространства для пассажиров с помощью индивидуальных шторок и встроенных лестниц. Первый обновленный плацкартный вагон отправился в составе поезда из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта.

В новых вагонах предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, USB-порты и розетки. Туалеты в вагонах оборудованы гигиеническими душами, пеленальными столиками, автоматическими кранами, дозаторами мыла, бумажными полотенцами. Позже стало известно, что на сайте РЖД появится специальная метка для новых плацкартных вагонов. До конца 2019 года в составы поездов дальнего следования будут включены 50 модернизированных плацкартных вагонов.