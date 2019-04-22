Общество

В Великих Луках снова украли велосипед

В Великих Луках днем из подъезда дома на проспекте Ленина украли велосипед. Ущерб составил 8000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный местный житель 1988 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Также в городе на Ловати путем разбития стекла из пристройки к дому по улице Северная украли: электрический кабель, два алюминиевых таза и скороварка.

Сотрудникам полиции также удалось установить подозреваемого. Им оказался судимый житель Великолукского района 1978 года рождения.

По данным фактам ОМВД России по городу Великие Луки проводит проверку.