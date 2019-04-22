Общество

В Великих Луках открылась выставка «Пасха - праздник, который нельзя забывать»

В рамках проекта «Святая Русь» в художественном салоне Великих Лук представлена уникальная выставка, посвященная светлому празднику - «Пасха - праздник, который нельзя забывать». В экспозицию вошли работы Владимира и Сергея Киякбаевых (лаковая миниатюра), Елены Капелевич, Ольги Аксенчинковой, Людмилы Лабецкой (декупаж).

«Художественный салон приглашает великолучан и гостей города посетить эту уникальную выставку, посвященную светлому празднику Пасхи, который мы отмечаем уже в это воскресенье, - приглашает заведующая художественным салоном Евгения Соо. - Экспозиция, посвященная светлому празднику Пасхи, будет работать до 30 апреля».



Отметим, что в настоящее время в художественном салоне в рамках проекта «Культура России» представлены выставка образцового коллектива молодежного театра моды «Абстракция» (0+), в рамках проекта «Святая Русь» выставка Выставка Константина Артюхова «Духовные образы» (0+) и в рамках проекта «Поддержка декоративно-прикладного искусства южного региона Псковской области работают экспозиции Галины Казаковой «Винтаж» (декупаж) (0+), Марины Родионовой «В ожидании весны»(0+), а также выставка живописи великолукских художников «Весенний салон» (0+).



С 1 мая в художественном салоне откроется новая выставка в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 год. Экспозиция получила символическое название: «Посвящаю, мой город, тебе...» (0+).