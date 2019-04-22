Общество

В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц

Роскачество завершило масштабную проверку яиц высшей и отборной категории, изучив продукцию 38 торговых марок по 35 показателям качества и безопасности. Результаты исследования показали, что на российском рынке отсутствуют высококачественные яйца. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РБК.



«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», - говорится в сообщении.



При этом в надзорном ведомстве напомнили, что по результатам предыдущей проверки на рынке были выявлены два производителя яиц, получившие за свою продукцию «Знак качества».



В Роскачестве сообщили, что эксперты не обнаружили патогенных организмов ни в предыдущем исследовании, ни в исследовании текущего года. «Сальмонеллы эксперты также не обнаружили. И в целом все яйца, представленные в веерном исследовании, были безопасны как снаружи, так и внутри», - отмечается в заключении Роскачества.​



Кроме того, регулятор сообщил, что в проверенных яйцах не были обнаружены тяжелые металлы, пестициды, антибиотики, микроорганизмы повышенного качества, а также бактерии группы кишечной палочки.