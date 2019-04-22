Общество

«Дни открытых дверей» пройдут в апреле во всех налоговых инспекциях Псковской области

25 и 26 апреля во всех налоговых инспекциях Псковской области пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Профессиональную консультацию и квалифицированную помощь налоговых инспекторов в рамках акции смогут получить все желающие. Специалисты службы помогут при заполнении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) и подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по НДФЛ.

Также в рамках акции каждый посетитель сможет не только узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ и о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ, но и прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Налоговые инспекторы проинформируют о том, кто имеет право на налоговые вычеты и как их получить, как правильно пользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Кроме того, в «Дни открытых дверей» налогоплательщики, независимо от места жительства, смогут подключиться, при наличии паспорта, к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» или восстановить логин и пароль для авторизации в ЛК налогоплательщика. Данный сервис позволяет получать актуальную информацию о своих объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.

Во время проведения акции, 25 и 26 апреля, налоговые инспекции Псковской области будут работать с 9.00 до 20.00 часов. Для удобства граждан в операционные залы будет выведен дополнительный состав специалистов для консультаций.

Отметим, в ходе предыдущей акции «Дни открытых дверей», которая прошла 4-5 апреля, налоговые инспекции Псковской области посетило почти 4 тысячи налогоплательщиков, подавших 1937 деклараций.