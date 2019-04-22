Общество

Олег Брячак о «слабеньких и жиденьких» людях, реформе ТКО и переменах в «Справедливой России»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 22 апреля. Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним ситуацию в партии и ее региональном отделении, а также поговорил о работе Олега Брячака в Псковской гордуме.

Александр Савенко: Прежде чем мы поговорим о делах наших, псковских, я хотел бы задать пару вопросов о ситуации в партии «Справедливая Россия». Еще несколько недель назад много говорилось о грядущих переменах, в том числе о приходе новых лиц в руководство партии, объединении с другими политическими силами и некоторых корректировках курса перед парламентской кампанией 2021 года. Более того, об этом не просто говорили, а даже называли конкретные фамилии, например, руководителя холдинга «Царьград», бизнесмена Константина Малофеева, который, по сообщениям СМИ, мог бы стать заместителем председателя партии Сергея Миронова. Также говорилось о возможном объединении с партией «Родина» и, более того, называлась конкретная дата 21 апреля, когда, по сообщениям масс-медиа, в Москве должен был пройти съезд партии, на котором были бы внесены изменения в Устав организации и соответственно произведены какие-то кадровые назначения, о которых я говорил. Однако сегодня уже 22 апреля, и ничего из проанонсированных в СМИ событий не произошло. В связи с этим у меня вопрос: это что, просто какая-то пауза, или эти планы по партстроительству претерпели серьезные изменения?

Олег Брячак: Дело в том, что изменения, о которых вы сейчас так подробно и грамотно сказали, действительно назрели и будут, но съезд партии, на котором планировалось объявление всех этих процессов, перенесен на осень.

Александр Савенко: А с чем это связано?

Олег Брячак: Это решение партийного руководства. До нас, местных руководителей, просто довели, что съезд переносится, причины нам не объявили, но наше местное партийное руководство от этого ни коим образом не пострадает. Многие вещи мы действительно планируем. Планируются новые назначения в городское отделение в Пскове (подобраны кандидатуры) и Великих Луках (кандидатуры тоже практически подобраны).

Александр Савенко: А можете назвать конкретные фамилии?

Олег Брячак: Пока нет, мы должны провести окончательное собеседование. Потому что это ключевые города, люди будут занимать очень ответственные посты и должны четко понимать свои задачи, что они будут представлять нашу партию в таких крупных городах. До этого у нас был казус с руководителем местного отделения в Пскове. Когда мы, скажем так, перешли к активным действиям, он просто взял и убежал в кусты и даже не счел нужным объясниться со мной, поэтому не хотелось бы нам, чтобы в наших рядах были такие слабенькие и жиденькие люди. Все-таки партия у нас оппозиционная, у нас нет политики соглашательства, мы всегда имеем свое мнение, умеем его отстаивать и неоднократно это уже доказали.

Теперь что касается объединения оппозиционных сил.

Александр Савенко: … Как вы раньше говорили, объединения «Справедливой России» с партиями-карликами...

Олег Брячак: Может, не совсем так я сказал, не стоит выбирать из контекста выражения. Но если называть вещи своими именами, сегодня у нас в Госдуме представлена «Единая Россия», коммунисты, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Других партий там не представлено, и, конечно же, численность иных партий гораздо меньше тех, что я перечислил. Сегодня наблюдается резкое падение доверия ко всем партиям. Я уж молчу про «Единую Россию» с их непопулярными законами, с высказываниями их членов, чиновников, которые также ассоциируются с партией власти. Можно сделать такую подборочку и полчаса рассказывать, как нелепые вещи, которые никак кне сочетаются с реальной жизнью, произносят чиновники, которые просто оторвались от жизни, им хорошо, они живут в своем мире и не хотят замечать проблемы наших граждан. Так вот. Резкое падение доверия мы наблюдаем также и по отношению к оппозиционным партиям. Людям кажется, что партии не способны что-либо сделать, не способны повлиять на ситуацию..

Александр Савенко: И кажется, что в существующем спектре нет политических сил, которые реально представляли бы интерес этих людей.

Олег Брячак: А я объясню, почему. Хотя я уже об этом неоднократно говорил. Есть «гигант», который называется «Единая Россия». Его численность в Госдуме — 340 плюс-минус депутатов. Пусть вес этого гиганта будет 300 килограммов. «Справедливая Россия» представлена в Госдуме 23 депутатами. Пусть это будет 23 кг. В ЛДПР около 30 депутатов. Вес 30 кг. У коммунистов чуть более 40 депутатов. Даже если бы эти три партии объединились в одну, ее веса все равно не хватит, чтобы бороться с этим гигантом. Что может сделать оппозиционная партия при таком раскладе? Она не может сделать ничего.

Александр Савенко: Набираться веса и становиться борцом сумо.

Олег Брячак: Правильно, Александр. Вы немножко иронизируете, но смысл в вашей иронии есть. Я на каждых выборах об этом говорю:мы голосуем не столько за личность, сколько за идеи, которые партия планирует продвигать в органах власти.

Александр Савенко: Это в идеале. В основном люди голосуют за какие-то бренды, которые существуют годами, и за конкретные лица.

Олег Брячак: Призываю граждан голосовать за идеи, которые продвигает партия. Например, достаточно посмотреть на социально ориентированные идеи, предлагаемые «Справедливой Россией». Даже касательно той же пенсионной реформы. А сколько я вносил законопроектов в областное Собрание, которые практически все направлены на улучшение жителей Псковской области?! Но у нас в областном парламенте всего два депутата, а у «Единой России» 33! У ЛДПР 3, у коммунистов пять плюс один «яблочник», с которым мы отношения не поддерживаем. Даже если мы все объединимся, и вся оппозиция соберется в один мощный кулак, то получится всего 11 депутатов. Против 33!

Александр Савенко: То же самое, что и в Госдуме.

Олег Брячак: И ничего сделать не сможем. Поэтому все законы, которые нужны власти - нормальные и ненормальные, вредные или не вредные — проводятся, а полезные законы, направленные на улучшение жизни наших граждан, - нет. В последнее время депутаты от «Единой России» взяли моду вообще не голосовать. Можно взять распечатку, посмотреть, кто, как по какому законопроекту голосовал, и потом, на выборах, показать ее людям, что друзья мои, смотрите: вы выбрали Ивна Ивановича, а он проголосовал за то, что вам не очень полезно». И теперь Иван Иванович просто не голосует. Если посмотреть на результаты голосования, которые у нас в областном Собрании проходят... Допустим, я представляю какой-то законопроект.

Александр Савенко: Последний, например, который завернули на мартовской сессии, - это инициатива о послаблении автомобилистам-штрафникам. Она поддержана Псковской гордумой, но областное Собрание ее не поддержало. Насколько я понимаю, основной момент в том, что, по мнению большинства депутатов, все это вступает в противоречие с федеральным законодательством.

Олег Брячак: Да, только на самом деле это не так. Действительно я предложил хороший законопроект, который упорядочил бы процесс эвакуации автомобиля на платную стоянку и упростил бы процесс возвращения этого автомобиля владельцу. Соответственно там были три ключевые вещи. В случае, если машину эвакуировали, то сотрудники, которые этим занимаются, обязаны сообщить в дежурную часть УВД, куда именно ее доставили. Чтобы водитель не хватался за сердце и не искал ее по всему городу, ему достаточно просто позвонить в дежурную часть, и там ему скажут, на какой стоянке находится его автомобиль. Второе: если автомобиль уже погружен на эвакуатор и пришел его собственник, то его обязаны сгрузить и отдать собственнику. А сегодня мы что наблюдаем? Машина еще не погружена на эвакуатор, а только процесс начинается. Приходит владелец, ему ее не отдают, начинается скандал влоть до рукоприкладства, и водитель, который и так обложен всеми возможными налогами, дорогим топливом, ездит по убитым дорогам раздолбанным, вынужден будет оплачивать услуги этого эвакуатора. Хотя он уже пришел, он оплатит штраф за то, что стал под знак. Но зачем эвакуировать машину, если владелец пришел и показал документы? Ладно, не успел прийти, эвакуировали машину на платную стоянку, а это удовольствие недешевое. А, как я уже сказал, жизнь всех граждан, в том числе автомобилистов, сегодня крайне нелегка. Так вот я что предлагал — я предлагал, чтобы водитель мог прийти и сразу свою машину забрать, а деньги за услуги штрафстоянки и за слуги по эвакуации оплатить позже. Ведь не у каждого в кармане находится 5 - 10 тысяч рублей. Сегодня зарплата у человека, допустим, средняя 25 тысяч, ну не носит он с собой такую сумму и не может сразу рассчитаться! И пока он бегает по городу, ищет эти деньги, счетчик, извините за выражение, тикает, и когда он придет забирать машину, то заплатит больше. Я предлагал ввести послабления, и знаете, что сказал один депутат (не хочу даже его фамилию называть)?

Александр Савенко: Что?

Олег Брячак: Он говорит: «Вот, вы постоянно предлагаете всякие послабления, Олег Михайлович, а надо наоборот закручивать гайки, чтобы яко бы было неповадно, чтоб закон не нарушали». Я сказал на это: «Уважаемый, если вы постоянно будете закручивать гайки, то смотрите, как бы резьбу не сорвать». Нельзя, говорю, так делать. Надо максимально стараться облегчать жизнь наших граждан. И этот законопроект - уже 50 какой-то по счету, который я вносил. Да, какие-то законопроекты мне удалось сделать законами, как, например, запрет на продажу энергетиков детям или расширение маткапитала на особенных детей. Мне мамочки месяц благодарности сыпали после принятия этого закона.

Александр Савенко: Но это исключение из правил - в основном не принимают. По памяти, основной аргумент, который звучит, когда заворачиваются инициативы «эсеров», заключается в том, что Олег Брячак и его товарищи по партии, дескать, вновь выступили с популистской инициативой и благими пожеланиями, на которые в бюджете нет денег.

Олег Брячак: Депутаты от оппозиционных фракций процентах в 90% мои законопроекты поддерживают, потому что они реально правильные, социально ориентированные. И вот представьте: если бы из 44 депутатов 23 были бы оппозиционеры, то они бы проходили и действовали. Сколько раз я предлагал повысить размер пособий для матерей-одиночек, многодетных матерей? Сколько раз предлагал отменить транспортный налог, а когда предложение не прошло, предложил сделать скидку хотя бы на 50%? Потом, когда предложение снова не прошло мы переделали свою инициативу с упором на скидку нуждающимся категориям граждан. Оже не прошло! И вот, уважаемые радиослушатели, которые, допустим, имеют автомобили! Было бы оппозиции в парламенте хотя бы на один голос больше половины — не было бы сейчас в Псковской области транспортного налога. Отсюда идет недоверие к партиям. Потому что мы стараемся, пытаемся, но нас мало и у нас не получается с точки зрения законодательства. И мы можем только точечно (что я и делаю, находясь в гордуме или будучи председателем партии в Псковской области) решать какие-то вопросы. А это неправильно. Неправильно приехать мне, например, в Опочку, решить вопрос по санитарно-курортному лечению и инвалидной коляски, а на территории остальной области я физически не могу их решить. Должна быть система. Если бы было в парламенте большинство от оппозиции, была бы система, которая не позволила бы не дать инвалиду коляску, потому что на старой он ездит уже 40 лет, и от нее ничего уже не осталось. Не может быть тысяча олегов брячаков в каждом населенном пункте, которые вместе бы всем помогали. Я говорю об этом. И вот когда выборы придут, понятно, что мы еще об этом будем говорить. Ведь очень важно, чтобы был диалог. Сегодня у нас монолог. Есть мощный монстр «Единая Россия», который весит очень много килограммов, а есть несколько маленьких партий, которые «да вот мы то, да вот мы это». А им: «Нет!». Так у нас сейчас происходит. А если граждане проявят активность, и не будет диктата одной партии, и будет диалог, поверьте мне, вот тогда совершенно по-другому мы начнем потихоньку жить.

Александр Савенко: Олег Михайлович, хотел бы продолжить разговор на тему диалога и монолога. Высказали о том, что происходит в парламенте, а если говорить в целом об общественно-политической ситуации в Псковской области, о взаимоотношениях «Справедливой России» с органами власти, установился ли за последний год-полтора диалог между вашей партией и администрацией области? Как строятся эти отношения после прихода на пост губернатора Михаила Ведерникова?

Олег Брячак: Еще раз хочу подчеркнуть, что мы оппозиционная партия, но наша критика всегда основывается на конструктиве. Если мы видим ту или иную проблему, мы всегда предлагаем ее решение, и я считаю, что мы должны доносить до власти реальные проблемы на местах. Потому что чиновники это делают не всегда: понятно, что-то боятся рассказать, гле-то им неудобно и так далее. А нам «удобно» всегда, и мы это делаем. Хочу констатировать, что в таких ключевых подразделениях областной администрации, как комитет соцзащиты (которое много лет возглавляет Армен Липаритович Мнацаканян, большой профессионал, добрый человек) там все четко. Или в комитете здравоохранения. Кого-то надо экстренно положить в больницу, а не берут — конечно, понимание есть. С учетом стиля руководства Михаила Юрьевича Ведерникова, конечно же, администрация преобразилась. Сотрудники стали работать несколько по-другому.

Александр Савенко: 24/7.

Олег Брячак: А это так и есть. Я часто хожу в администрацию области, решаю вопросы граждан и вижу, что в субботу вечером чиновники на местах, работают, и губернатор тоже. Чиновники администрации области стали работать более слаженно, динамично. Говорю это как депутат, который постоянно взаимодействует с органами власти. Конечно же, нас на сегодняшний день радует стиль работы Михаила Юрьевича, и на этом фоне очень неприятно выглядит, что некоторые полукриминальные группы, которые привыкли на территории области зарабатывать денежку, халявить за государственный счет и за счет налогоплательщиков, уже обросли жиром и обнаглели . И когда пришел новый губернатор и начал работать по-честному, заставил работать чиновников, не всем это понравилось. Я обладаю информацией, что некая финансовая группа уже формирует пул ботов в интернете, которые пишут разные комментарии в соцсетях, на ПЛН и пытаются очернить благие дела, которые делает руководство области. Это неприятно видеть, но об этом надо говорить. И как раз-таки мы сейчас коснемся одной из животрепещущих тем, которые на сегодняшний день касаются и горожан, и тех, кто живет на селе. Это «мусорная» реформа.

Александр Савенко: Да, этот вопрос как раз недавно обсуждался на сессии городской Думы, и я знаю, что вы там тоже выступали и своб позицию высказали.

Олег Брячак: Я просто хочу, чтобы наши уважаемые псковичи просто-напросто знали, откуда идет эта проблема. Много лет на рынке мусорных услуг работала фирма «АСПО». Работала лет 17, и все у нее было хорошо. Потому что они мусор собирали с города, утилизировали на полигоне, который был у них в аренде. Сейчас он закрыт. Ни в каком другом регионе такого не было. Как правило, там один участник собирал мусор, а другой принимал.

Александр Савенко: Насколько я понимаю, эта проблема носит общероссийский характер, и если посмотреть сайт «Справедливой России», то можно увидеть, какие в регионах проблемы и что мы в итоге получили. То есть с одной стороны повышение платы в несколько раз, а с другой бардак. По-моему, всегда так происходит — не только в Псковской области.

Олег Брячак: Абсолютно так, и совсем недавно была у нас видеоконференция со всеми региональными отделениями. В некоторых областях такое происходит, что нам в Псковской области и не снилось. У нас по сравнению с другими областями просто все идеально. Несмотря на то, что пока еще полигон работает вблизи Порхова, но скоро он будет закрыт, и все будет хорошо. А представьте себе, что в Архангельской области происходит! Уважаемые друзья, каждый день туда приезжает целый железнодорожной состав мусора из Москвы! Там уже загажена я не знаю, какая территория! Там люди выходят и ложатся под колеса бульдозеров. Там уже есть такие случаи, когда идет техника, человек забегает в домик, и эта техника просто вместе с этим человеком этот дом сравнивает. Вот вам Архангельская область!

Александр Савенко: Какой ужас. Надеюсь, вы это не буквально говорите!

Олег Брячак: Буквально. Даже ролик про все это есть в интернете. Поэтому не все так плохо у нас. Иногда все познается в сравнении. Возвращаясь к Пскову, одна компания собирала мусор и она же его у себя принимала. Кто это контролировал, когда... Например, детский садик имеет договор на вывоз мусора, произвел у себя пять кубов мусора, а сколько на самом деле там — два, три куба? Они принимают это как пять. А вот если б были разные хозяева - один собирает, а другой принимает - все было бы четко по кубам, по весу. Конечно, ребятки к этому привыкли, набрались наглости, пришли в гордуму и начали рассказывать о том, какие они бедные-несчастные и как региональный оператор их просто-напросто чуть ли не банкротит и плохо к ним относится. Хотя не без подачи областных властей региональным оператором было принято правильное решение взять на субподряд это «АСПО» со своими древними машинами с эксплуатацией более 10 - 15 лет только для того, чтобы не рушить бизнес и чтобы люди не остались без рабочих мест. Это было серьезное, волевое, правильное, человеческие решение. Но вместе благодарности «АСПО» пришло в гордуму и начало качать права. Тогда я говорю: «ребятки, а на каком основании вы сейчас сюда пришли и чего вы хотите?».

Александр Савенко: Вы тогда еще сказали, что гордума - не суд присяжных.

Олег Брячак: Да, я это сказал. Они говорят: «Нам «Экопром» не платит деньги, поэтому мы не можем заплатить зарплату людям». Я спрашиваю, а почему вам не платят? Они: «ну вот мы считаем, что нам за январь должны 28 тыс кубов оплатить, поэтому мы не подписываем акты, и «Экопром» нам не может заплатить деньги». Я говорю: друзья мои, есть простой расчет. Вы за январь вывези из города 3900 кг мусора. Умножаем на 4 куба и получаем образно около 16 тыс кубов. Это формула, которая утверждена областным комитетом по ЖКХ. Она законна и так далее. И эти 16 тыс кубов «Экопром» готов оплатить. Но для этого нужно акт выполненных работ подписать. Ни одно юрлицо не может в воздух деньги перечислить. Потому что к ним иначе приедет налоговая. Но «АСПО» хочет 28. Они же привылки, они же уже не могут без этого! Так вот я им и сказал: «Ребятки, прежде чем сюда приходить и думать, что здесь в гордуме сидят бараны, которые ничего не понимают, нужно было подумать. Вы не правы. Моя рекомендация одна: спуститесь с небес на землю и начните работать по закону». А они хотят 28 место 16 и собираются идти в суды. Так нельзя себя вести. Еще раз: ситуацию с реализацией мусорной реформы в Псковской области есть, с чем сравнить. Есть места, где все гораздо хуже, плюс все это новшество — квитанции и прочие вещи. Но думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется . Мы будем помогать, держать руку на пульсе и всячески пытаться этот вопрос решать.

Александр Савенко: Перейдем от мусорной темы к планам гордумы. Я имею ввиду довыборы депутата по 13-му округу. Казалось бы, всего один округ, но, кого ни послушаешь — обозревателей и руководителей региональных отделений партий, все понимают принципиальное значение этих выборов для всех — и для коммунистов, у которых раньше был депутат по этому округу, но ушел в областное Собрание, и для единороссов. Вы уже высказывали позицию по этому вопросу на предыдущих эфирах, но хотелось бы спросить еще раз: для «справедливороссов» эти довыборы, которые пройдут в сентябре, имеют принципиальное значение? Изменилась ли как-то позиция справедливороссов, появилось ли больше ясности в этом вопросе, учитывая, что и у «Единой России» уже появился серьезный кандидат, и коммунисты говорят о том, что практически определились, выбирая из трех кандидатов?

Олег Брячак: Для нас этот округ не может являться принципиальным, потому что он никак не повлияет на расклад сил в гордуме. Для коммунистов - возможно, потому что они уже дважды одерживали победу в этом округе, включая, выборы в гордуму и областные выборы. Для нас — нет. Более того, у нас будут еще выборы в шести районах, и нам нужно принимать в них участие. Не знаю, какие ресурсы мы туда бросим. Я уже говорил, что у нас нет интереса, чтоб на выборах глав районов выиграл наш кандидат, мы бы сказали «ой какие мы все деловые», а потом бы он перешел в «Единую Россию», как уже трижды было. Поэтому мы во всех выборах будем принимать участие, но, как говорится, рвать зубами, как на выборах в гордуму в 2017 году, мы не будем. Это будут корректные, чистые выборы. По крайней мере, «Справедливой России» и критиковать-то сейчас власть особо не стоит, потому что областная власть действительно много делает для региона. Мы просто заявим свою программу, и если граждан устроит наша программа и то, как мы работаем в гордуме, то они проголосуют за нашего кандидата. Будем им за это очень благодарны и будем работать.