Общество

Михаил Ведерников участвует во всероссийской конференции по безопасности дорожного движения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 23 апреля, принимает участие в 4-й конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». Мероприятие проходит в инновационном центре «Сколково» в Москве с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова, министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха, представителей министерства внутренних дел РФ, Правительства Москвы, компании «Автодор». Псковскую область на конференции также представляет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области, в рамках мероприятия Михаил Ведерников станет участником проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пленарной дискуссии «Безопасная дорога: цель известна, как достичь?» и круглого стола на тему «Реализации федеральных проектов в области безопасности дорожного движения и в дорожной деятельности».

Участники дискуссий обсудят механизмы развития и сохранности автомобильных дорог, вопросы повышения уровня безопасности дорожного движения, развития нормативно-правового и нормативно-технического регулирования при обустройстве автомобильных дорог и эксплуатации транспортных средств, ликвидации аварийно-опасных участков на дорогах. Также будут рассмотрены региональные программы по реализации мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма и развитие системы фотовидеофиксации как элемента, повышающего культуру поведения на дороге.

Добавим, что конференция «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» является эффективной площадкой для формирования консолидированных предложений по повышению уровня безопасности дорожного движения, защите граждан от дорожно-транспортных происшествий и ликвидации их последствий, совершенствованию законодательной базы.

Напомним, что в соответствии с 204-м указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета. На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд рублей. Соответствующие соглашения с Минтрансом и Росавтодором подписаны, региональные проекты включены в госпрограмму.