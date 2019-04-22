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Общество

Пенсионеры Псковской области вправе выбрать удобный для себя способ доставки пенсии

23.04.2019 11:53|ПсковКомментариев: 0

В преддверии дачного сезона Отделение ПФР по Псковской области напоминает жителям региона, что каждый пенсионер вправе выбрать удобный для себя способ доставки пенсии. Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома, или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций  в Псковской области происходит с 9 по 22 число каждого месяца.

Для выбора способа доставки или о его смене, гражданину нужно подать заявление в ПФР или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет.

Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг, то с тем же паролем он заходит и в «Личный кабинет» и обращается к вкладке «Подать заявление». После отправки заявка попадет к специалистам Пенсионного фонда. Если в ПФР сформирован макет пенсионного дела (то есть пенсионер или работодатель заранее предоставили все нужные для установления пенсии бумаги), в течение 3-х дней выносится решение о смене способа доставки. Информацию о статусе решения (отрицательное или положительное) заявитель получит на электронную почту.

Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

Добавим, что на сегодняшний день в Псковской области из 217,8 тыс. пенсионеров, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи получают 40 %, а через кредитные учреждения – 60 %.

Источник: Псковская Лента Новостей
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