Общество

Псковских пенсионеров приглашают принять участие в пятом Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»

Открылся прием работ на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету - 2019», организаторами которого выступают Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком». Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в том числе на специализированных компьютерных курсах. Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октября 2019 года. Победителей определит комиссия, в состав которой входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2018-м участниками стали 3,4 тыс. человек из 74 регионов России.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках проекта «Азбука интернета». Все конкурсные работы и итоги публикуются на одноименном сайте. Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Также добавим, что 26 апреля в Пскове пройдет V областной конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках социального проекта регионального Отделения «Союза пенсионеров России» «Мобильность – норма жизни для старшего поколения».