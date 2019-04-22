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Общество

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове как проводник между пациентом и медицинской организацией

24.04.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 24 апреля, гостем радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове стала начальник управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова. В рамках программы «Беседка» она рассказала об участии филиала в реализации национального проекта «Здравоохранение» и затронула вопросы, связанные с проведением диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

- Анна, расскажите пожалуйста, какова роль страховых медицинских организаций в реализации национального проекта «Здравоохранение»?

- Национальный проект «Здравоохранение» разработан правительством РФ. Главная задача проекта - исполнить те цели, которые были сформулированы президентом РФ в указе №204 от 07.05.2018. Это снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение младенческой смертности.

Проект направлен на обеспечение доступности для населения медицинских организаций первичного звена и развитие профилактической направленности первичной медико-санитарной помощи. Информирование населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и формирование системы защиты прав пациентов – непосредственно связаны с деятельностью страховых медицинских организаций.

Для решения этих задач в регионе создан инструмент, который дает возможность АО «МАКС-М» управлять процессом информационного сопровождения застрахованных лиц при оказании профилактической медицинской помощи, начиная с момента включения пациента в план профилактических мероприятий и до момента постановки его на диспансерное наблюдение. АО «МАКС-М» одной из первых страховых медицинских организаций приступила к созданию института страховых представителей. Страховые представители осуществляют информационное сопровождение граждан на всех этапах оказания медицинской помощи.

Их деятельность направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи в каждой конкретной ситуации при получении медицинской помощи. Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в Пскове информируют вас о необходимости прохождения диспансеризации и организуют телефонные опросы граждан о качестве пройденной диспансеризации или о причинах отказа от ее прохождения; консультируют вас по вопросам оказания медицинской помощи; сообщают об условиях ее оказания и наличии свободных мест для госпитализации в плановом порядке; помогают вам подобрать медицинскую организацию, в том числе оказывающую специализированную медпомощь; контролируют прохождение вами диспансеризации; организуют рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество и доступность оказания медицинской помощи.

Поэтому, если вы получили смс-сообщение либо звонок от филиала АО «МАКС-М» в Пскове, обязательно выслушайте то, что вам сообщает страховой представитель, ведь это непосредственно связано с вашим здоровьем и реализацией ваших прав на бесплатную медицинскую помощь. Вопросы о порядке проведения процедуры диспансеризации можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-555-55-03.

За 3 месяца 2019 года страховые представители филиала АО «МАКС-М» в Пскове индивидуально проинформировали о возможности прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения, в том числе повторно более 64 тыс. жителей Псковской области.

- Диспансеризация. Зачем она нужна?

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в Пскове активно участвуют в одном из важных направлений здравоохранения РФ - профилактической медицине. Полис ОМС позволяет всему взрослому населению каждые три года проходить проверку здоровья, начиная с 21 года, а в отдельных возрастных группах - каждые два года. Для этого необходимо лично прийти с паспортом и полисом ОМС в поликлинику, к которой вы прикреплены. Важно знать, что профилактические медицинские мероприятия для застрахованных лиц бесплатны. Всегда легче предотвратить болезнь или начать лечить на ранних стадиях. При условии неформального проведения диспансеризация позволяет не пропустить первые и скрытые признаки серьезных недугов и вовремя начать лечение, а также определить факторы риска развития таких заболеваний, как инсульты, инфаркты миокарда, сахарный диабет, злокачественные новообразования, то есть тех болезней, от которых достаточно часто умирают люди в трудоспособном возрасте. За 3 месяца текущего года 27 тысяч жителей Псковской области, застрахованных в филиале АО «МАКС-М» в Пскове, прошли первый этап и второй этап диспансеризации.

- Какие мероприятия входят в программу диспансеризации?

- В программу диспансеризации входят:

  • консультации и осмотры врачей-специалистов;
  • лабораторная и инструментальная диагностика (в соответствии с возрастом);
  • определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведенных обследований;
  • разъяснения правил действий при развитии угрожающих жизни заболеваний.

После того, как все исследования будут пройдены, человек должен обратиться к своему лечащему доктору. Специалист проведет осмотр и ознакомится с результатами анализов. В том случае, если доктор не увидит абсолютно никаких отклонений, пациент должен будет посетить поликлинику только в следующем году для прохождения профилактического осмотра, либо через 2 года для прохождения очередной диспансеризации. Конечно же, при возникновении различных жалоб на состояние здоровья, обращаться к доктору следует безотлагательно.

- Для кого проводится второй этап диспансеризации?

- Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на второй этап, который проводится с целью уточнения диагноза заболевания, а также для проведения углубленного профилактического консультирования. По результатам проведенных мероприятий и при наличии медицинских показаний принимается решение о направлении гражданина для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, санаторно-курортного лечения.

- Группы здоровья. Что это значит?

- По результатам диспансеризации определяется группа здоровья:

  • 1 группа – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания. Таких пациентов ждет консультация по здоровому образу жизни.
  • 2 группа - граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития различных хронических заболеваний. Проводится коррекция факторов риска, рекомендуются мероприятия по их снижению.
  • 3 группа обозначает необходимость лечения и диспансерного наблюдения.

- Расскажите подробнее о диспансерном наблюдение граждан.

- Далеко не все из граждан на сегодняшний день понимают важность прохождения диспансеризации, в особенности диспансерного наблюдения пациента. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

Диспансерное наблюдение проводится участковым врачом или врачом-специалистом при наличии хронических заболеваний или в отделении (кабинете) медицинской профилактики, или центре здоровья при высоком или очень высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Диспансерное наблюдение включает периодические активные посещения врача, то есть профилактические, при которых врач проводит контрольные проверки состояния здоровья и при необходимости назначает лечение.

Диспансерное наблюдение, также как и диспансеризация проводится для пациентов бесплатно. Если врач определил необходимость диспансерного наблюдения, его эффективность во многом зависит от самого пациента. Если человек не пренебрегает советами врача, регулярно проходи контрольные проверки состояния здоровья, выполняя все назначения, то риск заболеваний и их осложнений, в том числе и опасных для жизни, снижается.

Диспансерное наблюдение позволяет оценить достижение так называемых целевых значений, в частности, уровня артериального давления, холестерина и глюкозы крови; выполнение врачебных назначений; необходимость проведения дополнительного исследования; определить показания по изменению схемы лечения.

- Скажите пожалуйста, а как можно пройти диспансеризацию работающему человеку?

- С 1 января 2019 года внесены изменения в Трудовой кодекс РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем.

- Что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям в заключение беседы?

- Система обязательного медицинского страхования – одна из составляющих здоровья всей нации, и нужно, чтобы эта система работала надежно и эффективно. Теперь между пациентом и медицинской организацией появился «проводник» – страховой представитель, к которому можно обратиться при любой проблеме, связанной с получением медицинской помощи, в том числе при диспансеризации.

Именно поэтому, если вы получили СМС-сообщение, письмо либо телефонный звонок от страховых представителей филиала АО «МАКС-М» в Пскове, то не стоит этому удивляться: это напоминание о необходимости обращения к лечащему врачу. Это могут быть сообщение о возможности прохождения диспансеризации, а также напоминание о необходимости прохождения диспансерного наблюдения.

Теги: #эхо москвы в пскове #здоровье #здравоохранение #Беседка #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
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