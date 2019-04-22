Общество

Более 3 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

За неделю с 15 по 21 апреля по Псковской области заболело ОРВИ 3148 человек (49,45 на 10 тыс. населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 46,8%.

В городе Пскове заболело ОРВИ 1442 человек (68,5 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 25,1%.

За неделю госпитализировано 78 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 12 больных с признаками ОРВИ, у 2 обследуемых - парагрипп (1,3), у 2 обследуемых – РС- вирусы, у 1 обследуемого - аденовирусы.