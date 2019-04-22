Общество

В Островском отделении фонда «Земляки» выбрали нового руководителя

В пятницу, 19 апреля, в Острове собрался совет островского представительства благотворительного фонда «Земляки», на котором был переизбран руководитель районного отделения и рассмотрены поступившие вопросы.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, председателем местного отделения фонда «Земляки» стала начальник центра социального обслуживания Островского района Наталья Филиппова.

Присутствующие на совете фонда глава Островского района Дмитрий Быстров и координатор фонда «Земляки», заместитель главы города Пскова Елена Полонская поздравили Наталью Филиппову с назначением, пожелали плодотворной работы в новом статусе.



Также актив местного отделения рассмотрел обращение многодетной жительницы деревни Шики Островского района, воспитывающей четверых детей. Женщина написала письмо, в котором попросила софинансировать покупку по социальному контракту дойной коровы.



Половину суммы семье выделило Управление социальной защиты Псковской области. Совет принял решение - помочь женщине и выделить необходимую сумму на покупку дойной коровы.



Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату.



Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.