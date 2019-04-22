Общество

В островской деревне Малая Губа начал работать новый клуб

В деревне Малая Губа Островского района после окончания ремонта и проведения необходимых оргштатных мероприятий открылся новый клуб.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, на торжественное мероприятие, посвященное официальному открытию Первомайского клуба, собрались жители Малой Губы и окрестных населенных пунктов.

Со словами поздравлений к присутствующим обратились заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, глава сельского поселения «Бережанская волость» Татьяна Иванова, депутат Собрания депутатов Островского района, представитель ООО «Идаванг» Владлен Небейголова.

По случаю открытия Первомайского клуба с концертными номерами перед сельскими жителями и гостями мероприятия выступили артисты Центра культуры «Юбилейный»: Виталий Дмитриев, Александр Дубровский и вокальная группа «Городок».

Отметим, что ремонтные работы в помещении Первомайского сельского клуба проводились в 2018 году за счет средств субсидии из федерального бюджета по государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории области на 2014-2020 годы» на сумму 577 тысяч 333 рубля.