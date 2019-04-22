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Общество

Ассоциация «Псковский лес» помогла поисковикам найти останки опочецкой воспитательницы, убитой в годы войны

23.04.2019 13:08|ПсковКомментариев: 0

Члены ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес» оказали помощь в поиске и поднятии для перезахоронения тела неизвестной воспитательницы, которая в годы Великой Отечественной войны встала на защиту детей от фашистов, была зверски замучена и убита.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ассоциации Олег Петров, с просьбой о содействии обратился командир патриотического поискового отряда Опочецкого района «Рубеж» Владимир Селезнев. На нее откликнулись член правления ассоциации «Псковский лес» Юрий Яковлев и директор Псковского регионального центра лесовосстановления Руслан Егоров. Они приняли личное участие в поиске останков и в раскопках. До войны место, где они были обнаружены, относилось к деревне Бервешково. Там располагался детдом, где работала воспитательница. Теперь же это пригород Опочки.

Напомним, члены ассоциации «Псковский лес» уже не первый год ведут работу по восстановлению памятников и благоустройству мест захоронения героев Великой Отечественной войны. Не забывают они и о неизвестных солдатах и земляках, жизнь которых оборвалась в те годы.

Владимир Селезнев поблагодарил членов ассоциации за оказанную помощь и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном направлении. Между тем, директор ассоциации Олег Петров заверил, что «Псковский лес» всегда готов откликнуться на призыв о помощи.

«Мы осознанно несем эту социальную нагрузку. Это неотъемлемая часть нашей работы, которую мы считаем очень важной для воспитания нового поколения патриотов земли Псковской и патриотов нашей страны», - заключил Олег Петров.

Добавим, поднятые останки опочецкой воспитательницы будут перезахоронены 8 мая, в канун Дня Великой Победы.

Теги: #9 мая #память #Псковский лес
Источник: Псковская Лента Новостей
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