Общество

Работники «Псковэнерго» участвуют в субботниках в районах области

В преддверии майских праздников работники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» традиционно принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к энергообъектам, базам производственных отделений и РЭСам во всех районах области. На уборку сухостоя и накопившегося за зиму мусора выходят сотрудники всех служб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Кроме того, многолетней традицией является и участие псковских энергетиков в мероприятиях по уборке территорий общего пользования в различных городах и поселках, благоустройстве воинских захоронений. К примеру, специалисты Западных электрических сетей ежегодно участвуют в общегородском субботнике в Опочке. В этом году 47 работников производственного отделения вышли на очистку территории городского Вала на набережной реки Великой, главной водной артерии региона. Они выпилили сухие ветки кустарников и деревьев, очистили территорию ландшафтно-археологического парка от листьев и сухой травы, несанкционированных свалок и навалов мусора.

«Сезонные мероприятия по уборке территорий вблизи наших энергообъектов проводятся в рамках повышения уровня их пожарной безопасности. Участие же коллектива в общегородских акциях, таких, как обустройство городищенского холма, создает праздничное настроение, дает каждому возможность внести свой личный вклад в чистоту, экологию и благоустройство родного города», подчеркнул директор «Западных электрических сетей» «Псковэнерго» Юрий Мухин.