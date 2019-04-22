Общество

Великолукские единороссы победили на конкурсе общественно значимых проектов «первичек»

Подведены итоги конкурса общественно значимых проектов первичных отделений «Единой России». В число победителей, которые получат грантовую поддержку для реализации предложенных идей, вошла «первичка» №122 Великолуского городского отделения Партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Первичное отделение №122 представило на конкурс проект «Первый шаг к большим победам», направленный на развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Он предусматривает ремонт дворовой хоккейной площадки на улице Запрудной, 10 в Великих Луках.

В микрорайоне расположены 10 многоэтажных домов, в которых проживают около двух тысяч человек. При этом он исторически отделен от основной части города железной дорогой, и спортивные сооружения находятся в значительной удаленности. Построенная здесь на рубеже 80-90-х годов хоккейная площадка очень востребована, но уже сильно изношена. В связи с этим для организации качественного досуга детей и молодежи спортивный объект требует скорейшего ремонта, пояснили активисты «Единой России».

Отметим, что всего на участие в конкурсе поступило более 6 тысяч заявок из разных регионов России. Позже были отобраны 600 лучших, из которых затем выбрали победителей в нескольких категориях. Таковыми стали 154 «первички», в том числе 47 городских.