Общество

Псковские судебные приставы: Покупая машину, проверяйте владельца на долги

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области обращает внимание жителей региона – перед тем, как купить автомобиль «с рук», стоит проверить его владельца на долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Часто, граждане сталкиваются с тем, что не могут переоформить на себя автомобиль, поскольку на бывшем собственнике «висят» непогашенные долги, а кто-то не переоформляет приобретенный автомобиль и уже потом узнает, что ездит на машине с долгами. Такие случаи не единичны и в них рискует попасть любой.

Так, на исполнении в ОСП Порховского района находятся исполнительные производства в отношении должника о взыскании различных задолженностей на общую сумму более 500 тысяч рублей. Должник, будучи уведомленным о возбуждении в отношении него исполнительных производств, платить свои долги не стал и скрылся из Псковской области.

Судебный пристав-исполнитель, в рейдовом мероприятии с применением программы «Мобильный розыск ФССП России» выявила автомобиль «Опель Астра», который по ответам ГИБДД как раз принадлежал должнику. Водителем данного автотранспортного средства оказался другой гражданин, который 2 года назад купил у него автомобиль. Услышав сумму задолженности, новый хозяин автомобиля сказал: «Арестовывайте, оставьте мне на хранение, я поставлю ее в гараж, чтобы ничего с ней не случилось».

Предварительная оценка автотранспортного средства составила 220 тысяч рублей. Так, новый хозяин автомобиля, не проверив предыдущего хозяина на долги, остался и без оплаченных за машину денег и без самой машины.

Сам же должник в настоящее время находится в розыске.

При приобретении машины настоятельно рекомендуется проверить собственника автотранспортного средства на его присутствие в базе данных исполнительных производств. Это можно сделать как, через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», а также в приложении «ФССП» для мобильных устройств. В случае если продавец числится в списке должников, высока вероятность, что на его имущество наложен арест, либо запрет на любые регистрационные действия.

Проявите осторожность, не допустите ситуации, чтобы чужие долги стали вашими.