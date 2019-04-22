Общество

В великолукской ИК-5 запущено производство прищепок

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) было заключено соглашение с ИП «Оганян» по изготовлению бельевых прищепок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, согласно договору, на участке металлообработки будет осуществляться сборка бельевых прищепок из давальческого сырья предпринимателя, в количестве 50000 штук. Всего в производственной деятельности задействованы двое осужденных.

Планируемый объем выпуска готовой продукции составит 9000 штук в месяц.

На сегодняшний день первая готовая партия изделий в количестве 25000 штук отгружена заказчику.